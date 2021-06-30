Авторынок России пополнится электрокаром от китайской компании Chery

Пекин, 30 июня. Китайский производитель Chery намерен расширить свой модельный ряд в России электрокарами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Руководство автопроизводителя планирует расширить линейку в ближайшие два года. В данное время в Chery подготавливают необходимый пакет документов для сертификации и занимаются маркетинговым исследованием рынка.

Модельный ряд электрокаров Chery в Китае представлен семью моделями. Самой популярной из них является компактный хэтчбек EQ1, который с 2017 года разошелся в КНР тиражом более 200 тыс. единиц.

Ранее Японский производитель Honda анонсировал новый электромобиль Prologue. Машину разработают в рамках сотрудничества с американской компанией General Motors.