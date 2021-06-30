Россельхознадзор разрешил ряду компаний ввозить корм для животных в Россию

Москва, 30 июня. Список иностранных компаний, которым разрешено поставлять корма для животных в Россию, увеличился. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Предприятиям из Нидерландов, Германии и Испании разрешили ввозить корма, профилактические и диетические добавки для животных в Россию сроком на три месяца. В расширенный список попали производители из Канады.

Начиная с 25 июня в Россию могут поставлять корма с 25 предприятий, а с 30 июня — еще с 18 компаний. Ввозимые на территорию РФ товары подвергнут лабораторному мониторингу. Ограничения ввели из-за снижения уровня государственного контроля за отправляемой продукцией.

Запрет на ввоз кормов и добавок может нанести удар по здоровью домашних питомцев. В России налажен процесс производства пищи для животных, но специализированную продукцию все еще приходится импортировать, рассказал гендиректор компании по грузоперевозкам «Радиус» Евгений Бухалин.