Новый универсал Volkswagen Passat Alltrack готовится к выходу в России

Москва, 30 июня. Новая версия универсала Volkswagen Passat появится на российском рынке. Речь идет о полноприводной модели с двигателем производительностью 220 лошадиных сил.

Volkswagen Passat Alltrack можно будет купить исключительно с 2,0-литровым турбированным двигателем на 220 «лошадей». Он функционирует в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач и полноприводной системой.

Новинка получит обновленные бамперы с хромированными вставками, оптику и динамические указатели поворотов. На крыше Passat Alltrack расположатся рейлинги. Салон оснастят мультимедийной системой с дисплеем на восемь дюймов, десятидюймовым экраном виртуальной панели, беспроводной зарядкой для смартфонов и трехзонным климат-контролем. Покупателям будет доступна система удержания машины в полосе движения, адаптивный круиз-контроль и парктроник. Комплектации и стоимость новинки объявят позднее.

Volkswagen к 2035 году намерен отказаться от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Первое время планы производителя будут актуальны исключительно для Европы, однако со временем распространятся на другие регионы.