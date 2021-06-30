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Новый универсал Volkswagen Passat Alltrack готовится к выходу в России

  /   Обновлено: 30 июня 2021 01:01
Общество
Новый универсал Volkswagen Passat Alltrack готовится к выходу в России
maxpixel.net  /  CC0 Creative Commons

Москва, 30 июня. Новая версия универсала Volkswagen Passat появится на российском рынке. Речь идет о полноприводной модели с двигателем производительностью 220 лошадиных сил.

Volkswagen Passat Alltrack можно будет купить исключительно с 2,0-литровым турбированным двигателем на 220 «лошадей». Он функционирует в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач и полноприводной системой.

Новинка получит обновленные бамперы с хромированными вставками, оптику и динамические указатели поворотов. На крыше Passat Alltrack расположатся рейлинги. Салон оснастят мультимедийной системой с дисплеем на восемь дюймов, десятидюймовым экраном виртуальной панели, беспроводной зарядкой для смартфонов и трехзонным климат-контролем. Покупателям будет доступна система удержания машины в полосе движения, адаптивный круиз-контроль и парктроник. Комплектации и стоимость новинки объявят позднее.

Volkswagen к 2035 году намерен отказаться от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Первое время планы производителя будут актуальны исключительно для Европы, однако со временем распространятся на другие регионы.

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