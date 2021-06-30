Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020

Глазго, 30 июня. Сборная Украины обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020. Матч проходил на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, Шотландия.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Украины. Первым гол забил полузащитник украинской команды Александр Зинченко, забив с подачи Ярмоленко. Мяч оказался в воротах шведов на 27-й минуте.

Следующий мяч принадлежал игроку сборной Швеции Эмиля Форсберга. Полузащитник из штрафной зоны пробил по воротам украинцев и после рикошета оказался в воротах. Гол был забит на 43-й минуте матча. На последних минутах матча, гол забил украинец Артем Довбик и вырвал победу для сборной Украины.

Ранее Англия обыграла Германию в матче 1/8 финала Евро-2020. Незадолго до финального свистка нападающий Гарри Кейн увеличил преимущество команды Саутгейта и привел команду к победе.