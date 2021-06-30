МЧС России продолжает вести работы по восстановлению инфраструктуры в Крыму

Ялта, 30 июня. Сотрудники МЧС России ведут работы по полному восстановлению инфраструктуры в Крыму, которая пострадала в ходе подтопления.

Спасатели дезинфицируют социально-значимые объекты, а также подвальные помещения жилых домов, зданий и сооружений. В настоящее время обработано порядка 250 тыс. кв. метров общей площади пострадавшей инфраструктуры. Было расчищено более десяти километров водоотводных каналов и восстановлено укрепление береговой линии русла рек общей протяженностью шесть километров.

Ранее Минобороны России сообщило об инциденте с нидерландским кораблем в Черном море. В ведомстве рассказали, что поднимали авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом, передает RT. А хорватские СМИ раскрыли смысл провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма. Лондон устроил провокацию с эсминцем в Черном море, пытаясь восстановить утраченное величие и напомнить о себе на международной арене