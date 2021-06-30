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Нейросеть оживила Незнайку и Почтальона Печкина

  /   Обновлено: 30 июня 2021 00:27
Технологии
Нейросеть оживила Незнайку и Почтальона Печкина
Кадр из мультфильма &quot;Трое из Простоквашино&quot;

Москва, 30 июня. Очеловеченные герои советских мультфильмов появились в Сети. Среди оживленных с помощью нейросети персонажей оказались Незнайка, Почтальон Печкин, Маугли и Карлсон.

Над созданием реалистичных изображений работал российский IT-специалист Денис Ширяев. Картинки сначала были опубликованы в его Telegram-канале.

За основу он взял иллюстрации томского художника Евгения Швенка. Тот ранее перерисовал персонажей мультиков, придав им черты реальных людей.

«Я в выходные наткнулся на его инсту и, применив нейронок и фотошопа, попробовал «оживить» его портреты», — признался Ширяев.

Западные биологи ранее заявили о намерении создать подробный каталог всех земных насекомых и беспозвоночных. Сделать это они собираются с помощью нейросети.

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нейросеть незнайка мультфильмы печкин
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