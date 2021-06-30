Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-17» допустили к пуску с Байконура

Байконур, 30 июня. Госкомиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-17» к предстоящему запуску с Байконура. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Союз-2.1а» допустили к заправке топливом. Ракета должна будет вывести транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» на орбиту в ночь на среду 30 июня. Заправлять блок «И» керосином начали в 22:50 по Москве.

«Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты-носителя «Союз-2.1а» топливом и пуск, который запланирован в 02:27 по московскому времени 30 июня», — отметили в Роскосмосе в Twitter.

Специалисты на космодроме Восточный закончили собирать ракету «Союз-2.1б». Вскоре она будет запущена вместе с партией аппаратов OneWeb. Предполагаемая дата старта намечена на 1 июля, сообщила глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.