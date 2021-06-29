Мясников рассказал о создании универсальной вакцины от коронавирусов

Москва, 29 июня. Люди страдали от коронавирусов еще до пандемии COVID-19. Об этом в соцсетях заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Создание универсальной вакцины может предотвратить множество эпидемий как среди людей, так и среди животных. Доктор Мясников отметил, что до пандемии COVID-19 «30-40% всех ОРЗ вызывались именно коронавирусами». Только за 2021 год вирус предстал в виде трех инфекций, что говорит о его быстрой изменчивости.

«С апреля 2021 года появились публикации о начале разработки универсальной вакцины против всех коронавирусов. Используют наночастицы ферритина как носитель, универсально попадающий в белковые структуры коронавирусов: они же все родственники! [...]. В эксперименте с участием добровольцев уже показано, что эта экспериментальная вакцина предохраняет людей от COVID-19...», — написал Мясников.

Он ранее заявил о важности вакцинации от коронавируса уже сейчас. Действие антител начинается лишь спустя два месяца после прививки, до этого же человек все еще может быть носителем или заболевшим.