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Мясников рассказал о создании универсальной вакцины от коронавирусов

  /   Обновлено: 29 июня 2021 23:58
Общество
Мясников рассказал о создании универсальной вакцины от коронавирусов
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 29 июня. Люди страдали от коронавирусов еще до пандемии COVID-19. Об этом в соцсетях заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Создание универсальной вакцины может предотвратить множество эпидемий как среди людей, так и среди животных. Доктор Мясников отметил, что до пандемии COVID-19 «30-40% всех ОРЗ вызывались именно коронавирусами». Только за 2021 год вирус предстал в виде трех инфекций, что говорит о его быстрой изменчивости.

«С апреля 2021 года появились публикации о начале разработки универсальной вакцины против всех коронавирусов. Используют наночастицы ферритина как носитель, универсально попадающий в белковые структуры коронавирусов: они же все родственники! [...]. В эксперименте с участием добровольцев уже показано, что эта экспериментальная вакцина предохраняет людей от COVID-19...», — написал Мясников.

Он ранее заявил о важности вакцинации от коронавируса уже сейчас. Действие антител начинается лишь спустя два месяца после прививки, до этого же человек все еще может быть носителем или заболевшим.

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