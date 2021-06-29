Вузы России получат рекомендации по учебному процессу во время пандемии

Москва, 29 июня. Специалисты Минобрнауки РФ намерены разработать рекомендации по организации учебного процесса в высших учебных заведениях страны на фоне распространения коронавируса.

О разработке рекомендаций сообщила пресс-служба министерства. Глава Минобрнауки Валерий Фальков, по ее сведениям, заявил об этом во время заседания Российского союза ректоров.

«Министр сообщил о том, что министерством в ближайшее время будут разработаны и направлены в вузы методические рекомендации по организации учебного процесса», — подчеркнули в пресс-службе.

Минобрнауки ранее пообещало детально проработать вопрос по допуску к очным занятиям только привитых от коронавируса студентов. Важность смешанного формата обучения будет учтена. В министерстве также отметили, что вакцинация учащихся вузов является добровольной.