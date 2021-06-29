Двое туристов из Петербурга пропали во время путешествия по Атлантике

Санкт-Петербург, 29 июня. Петербургские путешественники Олег Гирсон и Елена Соколова пропали на яхте в Атлантическом океане. Об этом сообщила в соцсетях дочь моряка Нина.

Яхтсмены перестали выходить на связь с начала июня. Перед этим они сообщили родственнице, что хотят направиться с Канарских островов в сторону Гибралтарского пролива.

Путешественники, по словам Нины, должны были оказаться на новом местоположении и сообщить об этом максимум через две недели. Однако на связь супруги перестали выходить 3 июня. До сих пор от них нет никаких новостей.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку по поиску самолета под Архангельском. Причиной этому стала пропажа связи с легкомоторным самолетом на местности.