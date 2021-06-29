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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

  /   Обновлено: 29 июня 2021 23:30
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 29 июня. Аномальной жары в ближайшие дни москвичам ждать не стоит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Телпые дни будут сменять холодные и наоборот. Аномальной жары, как было на предыдущей неделе в Москве, можно не ждать, сообщил Вильфанд. В случае возвращения жаркой погоды в столицу, Гидрометцентр страны предупредит горожан заранее, сообщил специалист. Днем 30 июня в Москве ожидается 19-21 градус тепла.

Ранее Роман Вильфанд сообщил о снижении температуры в центре Европейской России. Температура во многих российских регионах заметно пошла на спад 28 июня.

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