Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

Москва, 29 июня. Аномальной жары в ближайшие дни москвичам ждать не стоит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Телпые дни будут сменять холодные и наоборот. Аномальной жары, как было на предыдущей неделе в Москве, можно не ждать, сообщил Вильфанд. В случае возвращения жаркой погоды в столицу, Гидрометцентр страны предупредит горожан заранее, сообщил специалист. Днем 30 июня в Москве ожидается 19-21 градус тепла.

Ранее Роман Вильфанд сообщил о снижении температуры в центре Европейской России. Температура во многих российских регионах заметно пошла на спад 28 июня.