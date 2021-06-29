Экомилиционеры официально приступили к службе в Ленобласти

Гатчина, 29 июня. Экологическая милиция начала работать в Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Новое учреждение будет работать под руководством регионального комитета государственного экологического надзора. О создании ведомства сообщили 29 июня в пресс-службе губернатора Ленобласти.

Сотрудники экомилиции получат широкие полномочия в сфере защиты окружающей среды. Какие именно, в пресс-службе правительства 47 региона не уточнили. Сейчас в штате числятся 104 человека.

Проблемы в сфере экологии остаются актуальными. В июне появилась информация о введении повышенной опасности в Кузьмоловском поселении Ленобласти из-за радиации. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что все показатели находятся в пределах природных значений.