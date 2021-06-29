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Шведы сравняли счет в матче со сборной Украины

Евро 2020
Шведы сравняли счет в матче со сборной Украины
wikipedia.org  /  Andrei Stroe / CC BY-SA 3.0

Глазго, 29 июня. Футболист сборной Швеции Эмиль Форсберг забил гол в ворота Украины и уравнял счет до 1:1. Матч проходит в стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Гол шведского полузащитника Форсберга из штрафной зоны стал ответом на забитый украинцем Александром Зинченко мяч в ворота Швеции. Таким образом счет стал 1:1.

Матч обслуживается бригадой итальянских арбитров под руководством Даниэле Орсато. В качестве запасного судьи на матче присутствует Давиде Масса.

Ранее Англия обыграла Германию в матче 1/8 Евро-2020. Следующая игра Англии будет с победителем встречи Украины и Швеции.

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