Шведы сравняли счет в матче со сборной Украины

Глазго, 29 июня. Футболист сборной Швеции Эмиль Форсберг забил гол в ворота Украины и уравнял счет до 1:1. Матч проходит в стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Гол шведского полузащитника Форсберга из штрафной зоны стал ответом на забитый украинцем Александром Зинченко мяч в ворота Швеции. Таким образом счет стал 1:1.

Матч обслуживается бригадой итальянских арбитров под руководством Даниэле Орсато. В качестве запасного судьи на матче присутствует Давиде Масса.

Ранее Англия обыграла Германию в матче 1/8 Евро-2020. Следующая игра Англии будет с победителем встречи Украины и Швеции.