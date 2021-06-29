Блинкен назвал один из результатов женевского саммита Путина и Байдена

Вашингтон, 29 июня. Работа США и России в сфере контроля над вооружениями может стать более продуктивной после саммита в Женеве. Так считает американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен добавил, что в настоящее время Вашингтон ждет практических результатов от конструктивных переговоров с Москвой по борьбе с преступностью в киберсфере. По словам госсекретаря, страны могут вести совместную работу по таким стратегическим темам, как контроль над вооружениями, кибербезопасность, региональные кризисы.

Саммит с участием президентов России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом прошел 16 июня на вилле Ла-Гранж в Швейцарии. После встречи двух лидеров в российском МИД заявили о начале активной работе по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Женеве.