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Блинкен назвал один из результатов женевского саммита Путина и Байдена

  /   Обновлено: 29 июня 2021 22:59
Политика
Блинкен назвал один из результатов женевского саммита Путина и Байдена
Global Look Press  /  Christoph Soeder/dpa

Вашингтон, 29 июня. Работа США и России в сфере контроля над вооружениями может стать более продуктивной после саммита в Женеве. Так считает американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен добавил, что в настоящее время Вашингтон ждет практических результатов от конструктивных переговоров с Москвой по борьбе с преступностью в киберсфере. По словам госсекретаря, страны могут вести совместную работу по таким стратегическим темам, как контроль над вооружениями, кибербезопасность, региональные кризисы.

Саммит с участием президентов России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом прошел 16 июня на вилле Ла-Гранж в Швейцарии. После встречи двух лидеров в российском МИД заявили о начале активной работе по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Женеве.

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