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Спорт
Теннисист Медведев пробился во второй раунд Уимблдона
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Теннисист Медведев пробился во второй раунд Уимблдона

Спорт
Теннисист Медведев пробился во второй раунд Уимблдона
commons.wikimedia.org  /  Dacoucou / Attribution-Share Alike 4.0 International

Лондон, 29 июня. Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии (6:4, 6:1, 4:6, 7:6) и прошел во второй круг английского Уимблдона.

Российский спортсмен во втором круге сразится с победителем пары Ясутака Утияма – Карлос Алькарас-Гарфий. Даниил Медведев пару недель назад проиграл Штруффу в первом круге турнира в Галле на травяном покрытии, однако 26 июня россиянин одержал свою первую победу в карьеру на траве, выиграв турнир в испанской Мальорке.

Ранее сборная Англии в Лондоне обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

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теннис уимблдон даниил медведев
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