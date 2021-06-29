Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 23:07
23:04
Общество
Суд отказал Bellingcat по основным пунктам в иске к ФАН
23:02
Общество
Стамбул предоставил Москве данные о перелетах экс-главы ФБК Жданова
23:00
Общество
Туризм в пандемию — миф или реальность: мнение экспертов по туризму
22:57
Евро 2020
Шведы сравняли счет в матче со сборной Украины
22:43
Общество
В Петербурге прошла региональная конференция партии «Родина»
22:42
Общество
Московские власти рассказали о режимах работы ресторанов без QR-кодов
22:39
Политика
Блинкен назвал один из результатов женевского саммита Путина и Байдена
22:38
Политика
США намерены ограничить авиасообщение с Белоруссией
22:35
Спорт
Теннисист Медведев пробился во второй раунд Уимблдона
22:31
Евро 2020
Зинченко вывел вперед сборную Украины в матче против Швеции
Все новости

Актриса Диана Пожарская родила мальчика от Ивана Янковского

  /   Обновлено: 29 июня 2021 22:18
368
Шоу-бизнес
Актриса Диана Пожарская родила мальчика от Ивана Янковского
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com/ dianapozharskaya/Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 29 июня. Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями. Своего первенца пара назвала Олегом, в честь дедушки Янковского.

Пара на протяжении долгого времени не раскрывала свои отношения. Сама 29-летняя актриса неоднократно заявляла, что не готова выносить свою личную жизнь на публику. Слухи о беременности Пожарской начали появляться после появлении на ее странице в Instagram фотографии, на которой она прикрывала заметно округлившийся живот.

Об отношениях актрисы с 30-летней звездой фильма «Текст» стало известно год назад. Сначала Пожарская опровергала эту информацию, заявляя, что находится в счастливом браке с режиссером Артемом Аксененко. Однако затем режиссер женился на другой девушке, а Янковский разорвал отношения со своей невестой Верой Кинчевой. В итоге актеры перестали скрывать свой роман.

Иван Янковский происходит из известной династии. Его родителями являются актриса Оксана Фандера и режиссер Филипп Янковский. Новорожденного малыша назвали в честь дедушки актера Олега Янковского.

Российская фигуристка Юлия Липницкая ранее показала фанатам свою маленькую дочь. Олимпийская чемпионка стала матерью год назад и недавно отпраздновала первый день рождения малышки.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Диана Пожарская родила мальчика от Ивана Янковского
кино янковский пожарская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru