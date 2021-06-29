Актриса Диана Пожарская родила мальчика от Ивана Янковского

Москва, 29 июня. Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями. Своего первенца пара назвала Олегом, в честь дедушки Янковского.

Пара на протяжении долгого времени не раскрывала свои отношения. Сама 29-летняя актриса неоднократно заявляла, что не готова выносить свою личную жизнь на публику. Слухи о беременности Пожарской начали появляться после появлении на ее странице в Instagram фотографии, на которой она прикрывала заметно округлившийся живот.

Об отношениях актрисы с 30-летней звездой фильма «Текст» стало известно год назад. Сначала Пожарская опровергала эту информацию, заявляя, что находится в счастливом браке с режиссером Артемом Аксененко. Однако затем режиссер женился на другой девушке, а Янковский разорвал отношения со своей невестой Верой Кинчевой. В итоге актеры перестали скрывать свой роман.

Иван Янковский происходит из известной династии. Его родителями являются актриса Оксана Фандера и режиссер Филипп Янковский. Новорожденного малыша назвали в честь дедушки актера Олега Янковского.

Российская фигуристка Юлия Липницкая ранее показала фанатам свою маленькую дочь. Олимпийская чемпионка стала матерью год назад и недавно отпраздновала первый день рождения малышки.