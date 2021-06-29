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Путин одобрил закон о защите доходов россиян

Общество
Путин одобрил закон о защите доходов россиян
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту минимального дохода граждан РФ от списания за долги.

Документ предусматривает неприкосновенность минимального дохода граждан России, защищая его от списания по исполнительным документам. Соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации.

Чтобы защитить минимальный доход от взысканий, должник может обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя списать МРОТ (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Закон не касается взыскания алиментов, возмещения вреда здоровью, и вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

Владимир Путин ранее внес изменения в федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле. Кроме того, президент отменил репатриацию валютной выручки для несырьевых экспортеров.

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