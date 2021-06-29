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Песков: меры в адрес ФБК нельзя считать репрессией

  /   Обновлено: 29 июня 2021 22:07
Политика
Песков: меры в адрес ФБК нельзя считать репрессией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июня. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал введенные меры против ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Каждое государство в мире, которое уважает себя, должно бороться с всеми экстремистскими организациями, если они есть в стране, считает Песков.

«Для меня совершенно очевидно, что организация, которая призывала людей к нарушению закона, к участию в несанкционированных акциях, к беспределу, который мы с вами видели воочию, она является ни чем иным как экстремистской организацией», — добавил пресс-секретарь Кремля

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о разрядке в отношениях России и США после саммита в Женеве. Две недели — слишком маленький срок, чтобы российско-американские отношения как-то изменились, заявил Песков.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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