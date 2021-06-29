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Россия считает G20 востребованным форматом

  /   Обновлено: 29 июня 2021 22:12
Политика
Россия считает G20 востребованным форматом
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 29 июня. Российские власти выступают за сохранение формата Группы двадцати, заявил заместитель министра иностранных дел страны Александр Панкин.

МИД России считает формат Группы двадцати вполне приемлемым и востребованным, особенно, если идет диалог о такой проблеме, как продовольственная безопасность, заявил Панкин. Противоречия и разные взгляды всегда присутствуют в G20 касательно многих вопросов, однако не стоит отказываться от рабочих встреч в таком формате, подытожил заместитель министра иностранных дел России.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон о защите доходов россиян. Соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации.

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