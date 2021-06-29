Россия считает G20 востребованным форматом

Москва, 29 июня. Российские власти выступают за сохранение формата Группы двадцати, заявил заместитель министра иностранных дел страны Александр Панкин.

МИД России считает формат Группы двадцати вполне приемлемым и востребованным, особенно, если идет диалог о такой проблеме, как продовольственная безопасность, заявил Панкин. Противоречия и разные взгляды всегда присутствуют в G20 касательно многих вопросов, однако не стоит отказываться от рабочих встреч в таком формате, подытожил заместитель министра иностранных дел России.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон о защите доходов россиян. Соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации.