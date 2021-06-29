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США намерены ограничить авиасообщение с Белоруссией

Политика
США намерены ограничить авиасообщение с Белоруссией
pixabay.com

Вашингтон, 29 июня. Белый дом хочет ввести ряд ограничений на полеты в Белоруссию после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство транспорта США.

Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины — Вильнюс 23 мая был экстренно посажен в аэропорту Минска после ложного сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, признаного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов по возбужденному ранее уголовному делу.

Ряд европейских стран в связи с инцидентом прервал авиасообщение с белорусским государством и пообещал привлечь республику к ответственности за нарушение прав человека. К ним уже присоединились и Соединенные Штаты. На этот раз, по данным Bloomberg, будет введен запрет на покупку авиабилетов из США в Белоруссию.

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