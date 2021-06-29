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Песков объяснил свое желание привиться от коронавируса

Общество
Песков объяснил свое желание привиться от коронавируса
pixabay.com

Москва, 29 июня. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сделал прививку от коронавируса, несмотря на высокий уровень антител. Он объяснил свой поступок.

Всемирная организация здравоохранения, по словам Пескова, призвала вакцинироваться, не обращая внимание на антитела, образовавшиеся после болезни. Пресс-секретарь российского президента сделал прививку, чтобы не сталкиваться с какими-либо ограничениями. Песков признался в интервью телеканалу «Россия-24», что намерен «испытывать всю полноту свободы».

Пресс-секретарь ранее заявил, что вакцинация остается в России добровольной. Об этом, по его словам, российский президент Владимир Путин подробно расскажет во время прямой линии.

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