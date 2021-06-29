Песков рассказал о рабочем графике Путина во время пандемии

Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин фактически не переходил на удаленный режим работы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства все время находится в гуще событий, пояснил Песков. Пока Путин не планирует переходить на дистанционный режим работы, он продолжит свою деятельность в обычном формате.

«Никакой удаленки у президента не планируется. По крайней мере пока. Рабочий график продолжается», — пояснил Песков.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Он предусматривает неприкосновенность минимального дохода граждан и не позволяет списать его по исполнительным документам.