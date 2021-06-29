Филипп Киркоров трогательно поздравил сына Мартина с днем рождения

Москва, 29 июня. Поп-король российской эстрады опубликовал в личном аккаунте в Instagram короткое видео из снимков сына Мартина, а в описании к ролику поздравил его с девятилетием.

Киркоров не скрывает от поклонников, что оба его ребенка появились на свет благодаря суррогатной матери. Этот факт никак не мешает исполнителю песен заботиться о дочери и сыне. После режима обязательной самоизоляции, введенного в 2020 года из-за пандемии коронавируса, певец признался, что рад был провести так много времени с детьми. Именно в этот период он понял, как сильно их любит. В очередной публикации в соцсети Киркоров доказал это снова, трогательно поздравив Мартина с днем рождения.

«Мартин, ты моя надежда и моя гордость! Перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысячи дверей ― выбери правильную! Я желаю тебе всегда быть сильным, рассудительным, амбициозным, смелым», — написал Киркоров.

В конце публикации исполнитель песен отметил, что всегда будет любить сына, где бы ни находился и что бы с ним ни происходило. Подписчики артиста тут же отреагировали на публикацию и засыпали его ребенка теплыми пожеланиями.

Филипп Киркоров также уделил внимание певице Алсу, которая отпраздновала 38-летие 27 июня. В популярной соцсети он публично обратился к артистке и поздравил ее с днем рождения.