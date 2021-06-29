Как мы жили без соцсетей? Как обходились без постоянной связи друг с другом? На самом деле, люди так или иначе общались всегда: активные переписки, потом телеграф, телефон, электронная почта — потребность в коммуникации одна из главных. Социальные сети вошли в нашу жизнь так прочно, что представить себя вне их воздействия едва ли возможно. В 2010 году появился день, когда мы можем отпраздновать возможность неограниченного общения и доступа к любой информации, — 30 июня во всем мире празднуют день социальных сетей.

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Немного истории

Предвестником социальных сетей можно считать постоянную переписку. Конечно, она не подразумевала вовлечения большого количества людей, но запрос на постоянное общение — не новость. Самый, наверное, канонический пример — знаменитый роман Шодерло де Лакло «Опасные связи». Собственно, весь он состоит из писем, которыми обмениваются герои, создавая тем самым некоторое маленькое сообщество. Они пишут друг другу, передают письма друг друга, вкладывая их в свою корреспонденцию. Причем делают это чуть ли не каждый день, поддерживая буквально ежедневную связь.

О некоем подобии соцсетей писал и Владимир Одоевский, известный своим чудесным рассказом для детей «Городок в табакерке». В незаконченном утопическом романе «4338-й год» он словно предсказал появление социальных сетей в далеком будущем, рассказывая о «магнетических телеграфах», с помощью которых обменивались сообщениями люди, находящиеся далеко друг от друга.

Понятие «социальная сеть» ввел Джеймс Барнс еще до появления интернета. Сейчас это термин обозначает, условно говоря, некое сообщество людей, в центре которого человек, а вокруг него — его знакомые, при этом между ними есть какие-то отношения и связи.

Первые успешные социальные сети

Наиболее похожая на современные платформа была создана в 1995 году — Classmates.com (рус. «Одноклассники»). Как нетрудно догадаться по названию, она была создана для поиска своих давних знакомых, одноклассников и однокурсников.

Но самая известная и обширная социальная сеть — Facebook. В 2004 году Марк Цукерберг придумал ее для студентов Гарвардского университета. Ставка на студентов была беспроигрышна, и вскоре платформа стала доступна для студентов Бостонского университета и других. С 2006 года сайт доступен всем, у кого есть электронная почта. Сеть охватывает весь мир. С помощью поиска вы можете найти тех, с кем жили в одном городе в детстве, учились в школе, работали в юности.

Другой популярной и постоянно растущей платформой сегодня является Instagram. Она, без сомнения, самая яркая и динамичная. Изначально задумывалась как некая платформа, куда можно было бы загружать моментальные фото (отсюда insta в названии) и делиться ими с другими людьми. Довольно скоро создатели придумали фильтры, чтобы любительские моментальные снимки были более качественными. И сейчас функционал Instagram постоянно растет.

Через непродолжительное время после появления Instagram мир соцсетей взорвал TikTok — платформа для публикации и распространения ультракоротких видео. Сначала она была популярна в основном у подростков и молодых людей до 20–25 лет. Однако последние исследования показывают, что аудитория TikTok стремительно взрослеет.

pixabay.com / Thomas Ulrich

Преимущества и недостатки социальных сетей

Помимо постоянного общения, над которым не властны расстояние и разница во времени, соцсети позволяют нам заявить о своих интересах, самовыразиться, найти ту аудиторию, которой мы будем интересны.

Социальные сети — мощный маркетинговый инструмент. Ни один бренд, ни один продукт не запускается сейчас без учета сетевого маркетинга. Самый эффективный способ прокачать свою аудиторию, продвинуть свои продукты или услугу, презентовать себя (личный бренд) — сделать это с помощью социальных сетей.

Нельзя не сказать два слова и о вреде повального увлечения социальными сетями. Статистика неумолима: все больше и больше времени человек проводит перед экраном телефона. Бесконечные уведомления, переписки, публикации — кажется, мы разучились просто разговаривать, глядя друг другу в глаза и не отвлекаясь ни на что другое.

Социальные сети — это мощный и зачастую неконтролируемый поток информации. При этом она может быть недостоверной, непроверенной, откровенно ложной, а иногда травмирующей. В этом случае как никогда важно критическое мышление и способность проверять, анализировать, а иногда и просто ограничивать поступающую информацию. Особенно это важно, когда мы говорим о детях и подростках, которые в силу возраста легко поддаются влиянию.

Как отметить День социальных сетей

Всемирный день социальных сетей был придуман в 2010 году создателями сайта Mashable. Как отметить столь актуальный праздник? Конечно же, постом! 30 июня напишите, как повлияли соцсети на вашу жизнь, опубликуйте неизвестные фотографии, пригласите присоединиться друзей. Для публикации в честь Всемирного дня соцсетей есть специальный хештег — #SMDay. Не забывайте ставить его — и ваш пост, видео или фото увидит весь мир.

Вспомните, что социальные сети были созданы в первую очередь для общения — пригласите своих друзей на офлайн-вечеринку. Весело провести время с друзьями, чтобы потом было чем поделиться с теми, кто от вас далеко, — чем не отличная идея?

Социальные сети неотделимы от нашей жизни и, что скрывать, приносят много пользы. С их помощью мы можем увидеть, как охотится в саванне леопард и прячется в коралловом рифе рыбка-клоун, как готовят на мишленовской кухне и как цветет сакура у подножия горы Фудзи.

Будьте на связи, ищите единомышленников, не забывайте про живое общение — давайте отметим Всемирный день социальных сетей вместе!