Михаил Терехин заявил, что расстался с Бородиной из-за рукоприкладства

Москва, 29 июня. Адвокат Михаил Терехин раскрыл истинные причины расставания с телеведущей Ксенией Бородиной. Он заявил, что звезда «Дома-2» однажды подняла на него руку.

Роман Терехина и Бородиной длился не очень долго. Когда появились первые слухи о скорой свадьбе, пара неожиданно рассталась. Телеведущая позже неохотно комментировала отношения с адвокатом, кроме того в интервью она не раз негативно высказалась в адрес экс-возлюбленного.

Однако на фоне развода Бородиной со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым фанаты решили выпытать у Терехина, что же в действительности послужило причиной его разрыва со звездой «Дома-2». Юрист на своей странице в Instagram заявил, что Бородина поднимала на него руку. Неясно, является ли ответ Михаила Терехина неудачной шуткой, или он действительно пострадал от рукоприкладства хрупкой телеведущей.

«Она меня избила», — заявил экс-избранник звезды «Дома-2».

Недавно адвокат признался, что новость о предстоящем разводе Ксении Бородиной его расстроила. По словам Терехина, он испытывает к телеведущей теплые чувства, поэтому с удовольствием окажет ей любую помощь, в том числе и юридическую, если она к нему обратится. Экс-возлюбленный звезды «Дома-2» отметил, что не может оценивать Курбана Омарова как мужчину, поскольку видел его всего пару раз.