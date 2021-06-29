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Песков указал на неэффективность веерной раздачи денег

Экономика
Песков указал на неэффективность веерной раздачи денег
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 29 июня. Веерная раздача денег во время пандемии коронавируса не оправдала себя ни в одной стране мира, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

В России, по словам Пескова, осуществлялась адресная помощь нуждающимся. Эта мера поддержки населения доказала свою эффективность.

Афтершоки от пандемии все еще ощущаются в экономике. Предприятия при этом уже не нуждаются в столь масштабной помощи, добавил Песков. Власти РФ делают все возможное, чтобы минимизировать влияние мирового кризиса на россиян.

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