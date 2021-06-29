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Тимати засветился на вечеринке Крида в гордом одиночестве

  /   Обновлено: 29 июня 2021 21:29
Шоу-бизнес
Тимати засветился на вечеринке Крида в гордом одиночестве
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ТНТ

Москва, 29 июня. Экс-участник лейбла Black Star Егор Крид устроил вечеринку в Москве по случаю своего 27-летия. На тусовке он собрал друзей, рэпер Тимати пришел без второй половинки.

Поклонники внимательно наблюдают за личной жизнью рэпера Тимати после того, как в сентябре 2020 года он расстался с моделью Анастасией Решетовой, родившей ему сына Ратмира. Музыкант и его экс-возлюбленная публично заявили, что третьи лица в их расставании не замешаны, но в это мало, кто поверил. После того, как музыкант стал героем «Холостяка» и выбрал победительницей Екатерину Сафарову, фанаты следят, появляется ли он со своей новой избранницей на публике. Оказалось, что нет.

Последней вечеринкой, где Тимати засветился в гордом одиночестве, стала тусовка в честь дня рождения Егора Крида. Исполнителю хита «Сердцеедка» исполнилось 27 лет 25 июня, но празднование состоялась в выходные. Рэпер пришел поздравлять приятеля один, этот факт подтверждают многочисленные Stories в аккаунтах звезд в Instagram. Где в этот момент находилась Екатерина Сафарова, неизвестно.

Рэперу Тимати также приписывают роман с другой участницей «Холостяка» Марией Вебер. Именно с ней исполнителя песен чаще всего замечают на отдыхе, но официально пара не подтверждает свои отношения.

Екатерина Сафарова в интервью после финала самого романтичного телешоу призналась, что не живет с Тимати и считает это нормальным. Она рада, что роман с новым возлюбленным развивается постепенно.

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тимати вечеринка крид Сафарова
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