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Песков заявил о разрядке в отношениях РФ и США после саммита в Женеве

Политика
Песков заявил о разрядке в отношениях РФ и США после саммита в Женеве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 июня. Разрядка во взаимоотношениях между Россией и США после личной встречи двух президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве наступит только через какое-то время.

Две недели — слишком маленький срок, чтобы российско-американские отношения как-то изменились. Чтобы добиться «хотя бы скромного конструктивизма», необходимо выждать минимум несколько месяцев, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире «Россия-24».

Ранее он затронул тему боевых кораблей НАТО. Российский лидер Владимир Путин сделает все, чтобы защитить страну.

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