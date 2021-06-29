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Песков: Путин сделает все для защиты России

  /   Обновлено: 29 июня 2021 21:42
Армия
Песков: Путин сделает все для защиты России
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 29 июня. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не хочет обсуждать сценарии возможного удара по кораблям стран НАТО. Такое заявление он сделал перед предстоящей прямой линией.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе интервью на телеканале «Россия-24» заявил, что президент России Владимир Путин готов сделать все, чтобы защитить Российскую Федерацию.

«Думать об этом не надо, но президент готов сделать все для защиты страны», — ответил Дмитрий Песков.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 30 июня в 12:00 часов. Большинство вопросов, которые граждане направляют главе государства, посвящены пандемии коронавируса.

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