Орбакайте в 50 лет с теплом вспомнила настоящие чувства к Владимиру Преснякову

Москва, 29 июня. Певица Кристина Орбакайте на личном YouTube-канале в честь собственного 50-летия опубликовала документальный фильм, в котором рассказала о чувствах к Владимиру Преснякову.

Старшая дочь Аллы Пугачевой отметила 50-летие 25 мая. В честь юбилея Кристины Орбакайте российские телеканалы сняли несколько фильмов, посвященных ее творчеству. Сама артистка также не стала отставать от них. В день рождения она выпустила песню «Я — Кристина Орбакайте», а спустя три дня опубликовала фильм с названием «Кристина Орбакайте. Интервью на заданную тему». В ролике она вспомнила о романе с певцом Владимиром Пресняковым — младшим, от которого родила сына Никиту в 1991 году.

«Да, я влюбчивая, и я это не скрываю. В школе были конечно же влюбленности, и я их даже помню, и какие-то имена помню. Но все-таки осознанное и настоящее чувство — это Володя», — поделилась воспоминаниями Орбакайте.

Пара начала встречаться в 1986 году, но в законные отношения так и не вступила, несмотря на рождение общего сына. По словам Орбакайте, знакомство с будущим возлюбленным произошло благодаря смелости Владимира Преснякова, который на съемках «Голубого огонька» не постеснялся спросить у Пугачевой разрешения сводить ее 15-летнюю дочь на дискотеку. На тот момент будущему певцу было всего 19 лет.

В середине июня Кристина Орбакайте похвасталась поклонникам новым образом и покорила их. Пользователи Сети заявили, что у артистки самые красивые ноги.