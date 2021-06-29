Ливийские делегаты определили условия для участия в выборах президента

Женева, 29 июня. Члены Форума политического диалога (ФПД) единогласно утвердили список условий для выдвижения кандидатур на пост президента Ливии.

Делегаты собрались в Швейцарии, чтобы провести четырехдневные переговоры под руководством Организации Объединенных Наций, направленные на утверждение юридических условий для проведения декабрьских выборов. Около 75 делегатов участвуют в обсуждениях в Женеве, надеясь договориться о конституционных основах организации избирательных мероприятий, запланированных на конец 2021 года.

Согласно принятому единодушно решению, любой, кто собирается баллотироваться на пост президента страны, должен соответствовать определенным критериям. Так, кандидатом может выступить только ливиец старше 35 лет, исповедующий ислам и не состоящий в браке с иностранцем. Он не должен иметь двойного гражданства, не получив на то соответствующего решения сменявших друг друга властей. Кроме того, претендент в президенты не может иметь судимости за дела о коррупции. С момента своего избрания он освобождается от любой военной или политической должности.

Определены также механизмы работы законодательного органа, сообщил представитель Консультативного комитета ФПД. Члены форума единогласно согласились сформировать будущий парламент из двух палат — представителей и старейшин. Женщины должны занимать в нем не менее 30% мест. Каждая культурно-этническая группа представляет в законодательном совете 3% своих членов. Кроме того, делегаты ФПД договорились о создании специальных комитетов для связи с Президентским советом, Верховным государственным советом (ВГС) и Военным комитетом «5+5».

Со своей стороны, посланник ООН в Ливии Ян Кубиш подчеркнул, что члены Форума политического диалога не покинут Швейцарию в конце текущей недели, не согласовав конституционную базу. В случае если стороны не придут к консенсусу, они должны определить механизм его достижения путем голосования без каких-либо задержек.

Во время открытия заседания Форума Кубиш указал на способность ливийских сторон достичь важного компромисса, отметив, что результаты обсуждений ФПД будут переданы на рассмотрение Палате представителей и государству. Посланник ООН выразил оптимизм и позитивный настрой на то, что делегаты непременно определят конституционную базу выборов.

«Консультативному комитету удалось согласовать формулу, которая может стать основой для обсуждения конституционной базы членами Форума политического диалога Ливии. До выборов осталось 179 дней. Быстро приближается 1 июля, а никакого прогресса все еще не достигнуто, несмотря на усилия Юридического комитета по разработке предложения, которое удовлетворило бы всех», — отметил Кубиш.

Он указал, что существующий парламент не имеет соответствующих полномочий для принятия закона о выборах.

Между тем члены ливийской Палаты представителей решили вызвать Правительство национального единства (ПНЕ) на свое очередное заседание, намеченное на 5 июля.

На предыдущем собрании, которое члены ПНЕ отказались посетить под благовидным предлогом, состоялось обсуждение необходимости назначить министра обороны в соответствии с предложением, представленным Военным комитетом «5+5».