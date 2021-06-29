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Warner Bros. опубликовала трейлер приквела «Клана Сопрано»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 21:22
Общество
Warner Bros. опубликовала трейлер приквела «Клана Сопрано»
Кадр из фильма «Множественные святые ньюарка»

Лос-Анджелес, 29 июня. Зарегистрированные YouTube-пользователи комментируют официальный трейлер на канале студии Warner Bros. и отмечают, что с нетерпением ждут премьеру.

Российские зрители смогут посмотреть приквел «Клана Сопрано» уже 23 сентября, а 1 октября релиз состоится на стриминговом сервисе HBO Max. Роль молодого Тони досталась сыну Джеймса Гандольфини Майклу.

«От одного того, что я снова услышал голос Джеймса Гандольфини в контексте нового материала для Сопрано, у меня по спине пробежали мурашки. Не могу дождаться этого», — написал в комментариях пользователь Сети и тут же заручился поддержкой других фанатов фильма.

Сюжет фильма будет рассказывать историю самого Тони, которого постепенно затягивает криминальный мир. Благодаря своему дяде он будет погружаться в преступления Ньюарка. Режиссером новой ленты стал один из создателей «Игры престолов» Алан Тэйлор.

Сервис HBO Max в первой половине июня опубликовал в Сети трейлер к перезапуску культового сериала «Содержанки». Фанаты положительно отреагировали на новость.

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трейлер приквел warner bros. клан-сопрано
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