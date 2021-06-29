Минобороны РФ разъяснило действия ВКС в инциденте с фрегатом Голландии

Москва, 29 июня. Российская авиация действовала строго с международными правилами и предупреждала фрегат ВМС Голландии Evertsen от нарушения государственной границы России.

Боевое судно класса "De Zeven Provinciën" из состава ВМС Нидерландов двигалось в направлении Керченского пролива. Для недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

Амстердам ранее заявлял, что российская авиация создала опасную ситуацию в черноморской акватории, пролетев слишком низко над судном ВМС Нидерландов. Инцидент произошел на следующий день, после того как британский фрегат нарушил границу РФ в Черном море.