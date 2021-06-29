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«Волочковой рядом не хватает»: Стас Костюшкин сел на шпагат

Шоу-бизнес
«Волочковой рядом не хватает»: Стас Костюшкин сел на шпагат
vk.com  /  Стас Костюшкин

Москва, 29 июня. Бывший солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин обескуражил своих фанатов. Певец решил продемонстрировать гибкость своего тела и сел на шпагат в облегающих лосинах.

Стас Костюшкин продолжает удивлять поклонников отличной физической подготовкой. Не так давно он опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором подтягивается 30 раз на турнике. Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» не первый год занимается своей формой. По словам артиста, он уже не может представить свой день без тренировки или тонизирующей зарядки.

Однако, как оказалось, Костюшкин работает не только над своими мускулами и кубиками пресса. Не забывает певец и про растяжку. На последнем фото, которое было сделано в спортивном зале, артист продемонстрировал поперечный шпагат.

«Вопросы есть?» — с иронией подписал кадр Костюшкин.

Снимок вызвал бурную реакцию как фанатов певца, так и его звездных коллег. Телеведущий Оскар Кучера оставил эмоциональный комментарий, в котором поинтересовался, как Костюшкину удалось это сделать. Конечно, не обошлось без упоминаний «королевы шпагатов и пируэтов» Анастасии Волочковой. Подписчики в шутку предложили артисту устроить с балериной «баттл-растяжку».

«Брависсимо! Волочковой рядом не хватает!»;

«Ни фига себе в 52 года такое вытворять!»;

«Все круто, только теперь тебе нужно поработать над носочками! Зови Волочкову. Она тебя растянет», — написали фолловеры.

Сама Анастасия Волочкова регулярно выполняет свой легендарный шпагат, однако старается подыскивать для этого все более оригинальные места. Недавно экс-прима Большого театра отправилась на водное соревнование между парусниками, где не обошлось без пируэтов на яхте.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Волочковой рядом не хватает»: Стас Костюшкин сел на шпагат
волочкова костюшкин шпагат
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