Пользователи заподозрили певицу Алсу в четвертой беременности

Москва, 29 июня. Исполнительница хита «Иногда» Алсу опубликовала в Сети свежее фото в летнем платье после празднования дня рождения и подогрела слухи о скором пополнении в семействе.

Эстрадная певица Алсу поделилась с поклонниками снимком в голубом платье с открытыми плечами. Судя по всему, артистка позировала на отдыхе, так как из-за ее спины виднелась яхта. В описании к кадру она не стала писать большой пост, заявив, что просто стала на один год мудрее. Накануне она отпраздновала свой 38-й день рождения.

Пользователи Сети тут же отреагировали на пост кумира, обратив внимание на интересную деталь — подол платья в районе живота Алсу кажется слишком свободным. Фанаты предположили, что певица намеренно отдела наряд больше по размеру, так как готовится в четвертый раз стать матерью.

«У вас будет ребенок?»; «Такое чувство, что она ждет ребенка»; «Кажется, кто-то снова скоро станет мамочкой», — написали фанаты под постом Алсу.

Певица никак не стала реагировать на вопросы. За сутки с момента публикации ее фото в летнем наряде лайками оценили 74,7 тысячи подписчиков. В комментариях отметились более 700 человек.

У Алсу уже есть трое детей от мужа, бизнесмена Яна Абрамова — две дочери и сын. Лицо младшего ребенка артистка старательно прячет о своей аудитории с 2016 года. В начале лета она поделилась свежими снимками с малышом.