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Песков объявил основную тематику предстоящей пресс-конференции Путина

Общество
Песков объявил основную тематику предстоящей пресс-конференции Путина
vk.com  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 29 июня. Основная масса вопросов на предстоящей прямой линии президента России Владимира Путина будут посвящены пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Граждане России уже направили организатором конференции большую массу вопросов, связанных с COVID-19. Пресс-секретарь отметил, что каких-либо специальных обращений на тему коронавируса пока не планируется.

Дмитрий Песков ранее объяснил, почему руководство страны решило не отказываться от прямой линии. Технический прогресс предоставил возможность любому гражданину задать вопрос президенту удаленно, не нарушая санитарных мер.

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