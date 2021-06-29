Песков: вакцинация от COVID-19 останется добровольной для россиян

Москва, 29 июня. Вакцинация от коронавирусной инфекции останется добровольной в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Заявление Дмитрий Песков сделал перед проведением прямой линии с президентом России Владимира Путина. Региональные власти, по словам представителя Кремля, могут сами принимать решение о введении обязательной вакцинации для отдельных видов профессий на местах.

«Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ», — ответил Песков.

Большинство вопросов, которые присылают президенту Владимиру Путину, касаются пандемии коронавируса, дополнил Дмитрий Песков. Прямая линия с главой государства состоится 30 июня в 12:00 часов.