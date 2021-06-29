Муж Макеевой обратился в суд с просьбой об уменьшении размера алиментов

Москва, 29 июня. Новоиспеченный муж Анастасии Макеевой — Роман Мальков — недоволен размером алиментов. Мужчина не хочет платить по 20 тысяч рублей на каждого из троих детей от предыдущего брака.

Четвертым мужем известной актрисы театра и кино Анастасии Макеевой стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Ради звезда мужчина оставил свою семью — жену Светлану и четверых детей. Экс-супруге Мальковой пришлось подать в суд после развода, поскольку предприниматель не хотел добровольно платить алименты. Светлана рассказала, что требует выплаты только на трех детей — старший наследник Андрей переехал в Москву и живет с отцом и его новой женой.

На первом же заседании Романа Малькова обязали выплачивать по 230 евро (приблизительно 20 тысяч рублей по текущему курсу) на каждого из трех детей. Однако такая сумма не устроила бизнесмена-строителя. Как рассказала его бывшая жена на своей странице в Instagram, мужчина подал встречный иск с требованием снизить размер алиментов до 80 евро (7 тысяч рублей).

«Решение по алиментам отменили, потому что вторая сторона, «любящий» отец не согласен с суммой в 230 евро на ребенка <...> Более того, он потребовал с меня алименты на Андрея», — сообщила Светлана.

Дело будет рассматриваться в конце июля. Женщина отметила, что у нее появилось желание отказаться от алиментов, чтобы вновь не влезать в скандал. По ее словам, она стала самодостаточной, поэтому в состоянии сама обеспечить жизнь своим детям.

Недавно Анастасия Макеева в студии программы «Прямой эфир» встретилась со Светланой Мальковой. После съемки между женщинами завязалась драка. Актриса заявила, что экс-супруга бизнесмена разбила ей лицо.