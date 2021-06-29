Недавно родившая Альбина Джанабаева рассказала о ссорах с Меладзе

Москва, 29 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева рассказала, как проходят ее семейные конфликты с супругом, певцом Валерием Меладзе.

В супружеской жизни звезд хватает непростых моментов. Джанабаева, по ее словам, учится не поддаваться порывам и импульсам, однако это не всегда получается. Как отметила недавно родившая певица, Меладзе уже выучил, какие порывы ей свойственны.

«И вспылить, и мгновенно завестись», — призналась исполнительница.

Хотя в звездной семье случаются ссоры, главное — не давать им разрастись, подчеркнула экс-солистка «ВИА Гры». По мнению Джанабаевой, каждую «шероховатость» нужно обсуждать и не давать ей превращаться в конфликт. Кроме того, необходимо говорить о своих чувствах, а не об ожиданиях от партнера, иначе высказывание превратится в претензию, поделилась певица в интервью «Каравану историй».

«В последнее время стали озвучивать то, что не нравится, вместе обдумывать, как с этим справляться. И знаете, это сближает», — подытожила исполнительница.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями в третий раз в апреле — на свет появилась их дочь Агата. Певица ранее показывала поклонникам, как кормит малышку грудью.