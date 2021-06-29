Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 21:43
21:42
Политика
США намерены ограничить авиасообщение с Белоруссией
21:41
Политика
Песков заявил о разрядке в отношениях РФ и США после саммита в Женеве
21:39
Общество
Песков объяснил свое желание привиться от коронавируса
21:37
Общество
Включайте поворотник: 3 июля поздравляем сотрудников ГИБДД
21:37
Политика
Песков рассказал о рабочем графике Путина во время пандемии
21:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров трогательно поздравил сына Мартина с днем рождения
21:31
Армия
Минобороны РФ разъяснило действия ВКС в инциденте с фрегатом Голландии
21:31
Шоу-бизнес
Михаил Терехин заявил, что расстался с Бородиной из-за рукоприкладства
21:31
Весь мир
Ливийские делегаты определили условия для участия в выборах президента
21:31
Весь мир
Протурецкие боевики препятствуют работе гуманитарных организаций на северо-западе Сирии
Все новости

Недавно родившая Альбина Джанабаева рассказала о ссорах с Меладзе

Шоу-бизнес
Недавно родившая Альбина Джанабаева рассказала о ссорах с Меладзе
instagram.com  /  @meladzevalerian

Москва, 29 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева рассказала, как проходят ее семейные конфликты с супругом, певцом Валерием Меладзе.

В супружеской жизни звезд хватает непростых моментов. Джанабаева, по ее словам, учится не поддаваться порывам и импульсам, однако это не всегда получается. Как отметила недавно родившая певица, Меладзе уже выучил, какие порывы ей свойственны.

«И вспылить, и мгновенно завестись», — призналась исполнительница.

Хотя в звездной семье случаются ссоры, главное — не давать им разрастись, подчеркнула экс-солистка «ВИА Гры». По мнению Джанабаевой, каждую «шероховатость» нужно обсуждать и не давать ей превращаться в конфликт. Кроме того, необходимо говорить о своих чувствах, а не об ожиданиях от партнера, иначе высказывание превратится в претензию, поделилась певица в интервью «Каравану историй».

«В последнее время стали озвучивать то, что не нравится, вместе обдумывать, как с этим справляться. И знаете, это сближает», — подытожила исполнительница.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями в третий раз в апреле — на свет появилась их дочь Агата. Певица ранее показывала поклонникам, как кормит малышку грудью.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Недавно родившая Альбина Джанабаева рассказала о ссорах с Меладзе
звезды меладзе джанабаева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru