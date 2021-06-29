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Минобороны РФ показало кадры поиска подлодок на учениях ВМФ и ВКС в Сирии

  /   Обновлено: 29 июня 2021 21:06
Армия
Минобороны РФ показало кадры поиска подлодок на учениях ВМФ и ВКС в Сирии
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 29 июня. Корабли Военно-морского флота России и авиация Воздушно-космических сил РФ провели масштабные учения в акватории Средиземного моря у берегов Сирии.

В ходе маневров российские военные отработали поиск подводной лодки условного противника. К выполнению данной задачи были привлечены противолодочный самолет Ил-38 и вертолет Ка-27. В небе их прикрывали истребители Су-35 и Су-34. Кроме поиска подлодок, пилоты и моряки отработали отражение воздушного нападения.

В учениях были задействованы пять кораблей и две подводные лодки ВМФ России, а также противолодочные самолеты, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Успешно выполнив учебно-боевые задачи, все самолеты благополучно вернулись на авиабазу Хмеймим.

Ранее сообщалось, что на трех полигонах в Нижегородской и Московской областях состоялись тренировки бойцов Западного военного округа (ЗВО) на бронетранспортерах БТР-82А.

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россия учения средиземное море
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