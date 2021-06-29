Помните шутливую песенку про автомобили, которые «улицы Лондона заполонили» из любимого многими фильма «Трое в лодке, не считая собаки»? Автор песни голосом неподражаемого Андрея Миронова сетует на стремительно растущее количество автотранспорта и ужасается, ведь «эти убийцы уже задавили в Англии двух человек».

С того периода, о котором поется в песне, ситуация на дорогах изменилась самым драматичным образом. Технический прогресс позволил сделать такие быстрые автомобили, и стало их так много, что регулирование дорожного движения стало жизненной необходимостью. Именно этим и занимается Госавтоинспекция — ГИБДД (ГАИ). Свой профессиональный праздник — День ГИБДД — люди этой профессии отмечают 3 июля.

pixabay.com / Hands off my tags! Michael Gaida

Безопасность на дорогах: история

Ошибочно было бы думать, что люди начали регулировать движение только с появлением автомобилей. Дороги появились уже в четвертом тысячелетии до нашей эры. С изобретением колеса и, как следствие, колесного транспорта дорожная сеть только увеличивалась. Самые древние дороги находились в Древнем Риме. И именно там Гай Юлий Цезарь впервые ввел правила дорожного движения.

Так, Рим, например, был закрыт для въезда повозок и колесниц. Для передвижения по городу необходимо было нанять носилки или идти пешком. Тогда было принято левостороннее движение: предполагалось, что правая рука должна быть свободна, ведь в ней — оружие.

Правостороннее движение появилось и закрепилось, в том числе в России, в Средние века. Островные государства, такие как Япония, Великобритания, Кипр, взяли за основу правила движения судов, поэтому там и по сей день левостороннее движение.

С появлением автомобилей необходимость в контроле взаимодействия транспорта и пешеходов возросла. В середине XIX века все в том же Лондоне был установлен первый семафор. Управление было механическое, а внутри был установлен газовый фонарь, который подавал красный и зеленый сигнал. К сожалению, устройство было до того несовершенным технически, что быстро вышло из строя. В конце XIX века правила движения «самоходных автомобилей» были приняты во Франции и в России.

pixabay.com / Mabel Amber, who will one day

Государственная автоинспекция в России

Уже в начале XX века в Санкт-Петербурге у сотрудников полиции, работающих на улицах с интенсивным движением, появилась в руках предтеча современного жезла — белая трость, который подавали сигнал водителям. Чуть позже жезл регулировщика стал таким, как мы его знаем, — черно-белым.

В 1931 году в Женеве прошла международная конвенция (в ней участвовал и Советский Союз), в результате которой была принята единая система дорожных знаков. Она применяется и по сей день во всем мире. А в 1936 году Совнарком СССР издал указ о формировании отдельной службы государственной автоинспекции. В ее задачи входила регулировка дорожного движения, обучение вождению, создание регламента эксплуатации транспортных средств. Кроме того, ведомством в конце 50-х годов была разработана форма водительского удостоверения.

День ГИБДД (ГАИ)

В 1998 году ГАИ сменила название на ГИБДД. Предполагалось, что новое название (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) будет более точно отражать задачи ведомства. Однако новая аббревиатура оказалась непопулярной, все равно все по привычке называют службу ГАИ, а сотрудников — гаишниками.

И до официального указа гаишники считали 3 июля своим профессиональным праздником. В 2009 году глава Министерства внутренних дел подписал указ об объявлении этой даты Днем работника ГИБДД (ГАИ).

Каждый год 3 июля руководство чествует и поздравляет наиболее отличившихся сотрудников. Вручают грамоты за отличную работу и присваивают новые звания. Традиционно в день ГИБДД проходят праздничные концерты, различные учения и другие мероприятия. Те сотрудники, кто работает в свой праздник, надевают парадную светлую форму.

Чествование сотрудников, обеспечивающих безопасность на дороге, — это не только повод сказать им спасибо, но и узнать больше об этой профессии, а также напомнить себе, что соблюдение правил дорожного движения — залог нашей общей безопасности.