Москва, 29 июня. Россия может проучить британцев за намеренное вторжение эсминца Defender в территориальные воды РФ. ВМФ России объявил об учениях недалеко от военных баз Великобритании на Кипре.

Грубое нарушение британцами международного права заслуживает мести. 23 июня эсминец Великобритании на 3 км углубился в российские водные границы. После чего судно получило предупреждение, но оно было проигнорировано, поэтому российская сторона совершила предупреждающие выстрелы. При этом Лондон потерял документы, которые разоблачают тот факт, что проникновение в территориальные воды было умышленной акцией.

В ответ на провокацию Соединенное королевство может получить еще одно предупреждение. ВМФ России проведет учения недалеко от Кипра. В этом регионе находятся две военные британские базы. Они находятся под суверенитетом Великобритании, но не входят в ее состав. К этим территориям относятся лишь три процента территории Кипра. Однако действия Москвы бесспорно станут вызовом для Лондона

Кроме того, в настоящий момент на этой территории базируется новейший авианосец Queen Elizabeth. Ему в одиночку придется противостоять пяти российским кораблям, включая субмарины. Также Россию поддержит и авиация. К Кипру отправится МиГ-31БМ, который является носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее в Великобритании объяснили, зачем эсминец Defender затеял опасную игру в Черном море. Лондон ходит по лезвию ножа, так как антироссийские провокации в Черном море могут привести к глобальному вооруженному конфликту, считают британские журналисты.