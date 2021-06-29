Бураков возглавил список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

Москва, 29 июня. Лидер совета Партии пенсионеров Владимир Бураков возглавил список кандидатов от фракции на выборы в Госдуму. Соответствующее решение было принято 29 июня на съезде объединения.

В первой тройке кандидатов также оказались Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Среди основных тезисов фракции Бураков назвал поддержку пенсионеров. Эта категория является самой нуждающейся. Поэтому лидер списка кандидатов выступил за увеличение размера пенсионных выплат.

Кроме того, пенсии должны назначаться не по достижению определенного возраста, а с учетом трудового стажа, подчеркнул Бураков. По словам политика, минимальный размер пенсии должен равняться 70% от средней зарплаты.

Думские и региональные выборы состоятся в сентябре. Голосование будет проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Такое решение принято из-за эпидемиологической ситуации.