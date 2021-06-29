Курсанты ДВОКУ ликвидируют последствия паводка в Приамурье

Благовещенск, 29 июня. Курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища (ДВОКУ) помогают жителям Приамурья ликвидировать последствия паводка.

Согласно информации, пик активности паводка остался позади, но около двух десятков жилых домов все еще остаются подтопленными. Также затоплены четыре автомобильных моста в нескольких районах. Известно, что общая сумма ущерба составила один миллиард рублей.

Несмотря на то, что уровень воды снизился на 30 сантиметров за последние сутки, ситуация по-прежнему сложная. Единственным способом передвижения для местных жителей остаются лодки.

Ранее власти Амурской области заявили о стабилизации паводковой ситуации. Вода начала уходить с подтопленных территорий. Спасатели и курсанты ДВОКУ продолжают оказывать помощь пострадавшему населению.