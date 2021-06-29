The Sun: Россия подготовила «ядерный ответ» на учения НАТО в Черном море

Лондон, 29 июня. Россия провела испытания новейшей ядерной ракеты в ответ на провокации и учения Североатлантического альянса в Черном море, пишет британский таблоид The Sun.

Как указывается в публикации, перевод которой предоставила «Политика сегодня», характеристики новой межконтинентальной баллистической ракеты «Кедр» на данный момент остаются в секрете. Однако британские журналисты уверены, испытания ракеты помогли РФ встретить лицом к лицу силы НАТО.

Тестовые запуски МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования прошли в середине июня на космодроме Плесецк. Ракета была разработана Московским институтом теплотехники. В материале британского издания говорится, что ее практически невозможно обнаружить и сбить.

Стоит отметить, что инженеры МИТ имеют большой опыт в создании подобного вооружения: они являются разработчиками легендарного «Тополя-М», а также ракет «Булава» и «Ярс». Эксперты The Sun полагают, что новейшие «Кедры» должны будут стать заменой для комплексов «Ярс».

Ранее американский военный эксперт Питер Сучиу заявлял, что испытания новой ядерной ракеты в России могут сильно встревожить военное руководство США, так как это очередной шаг модернизации ВС РФ.