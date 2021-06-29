Сторож погиб под гусеницами бульдозера, выполняя чужую работу под Воронежем

Воронеж, 29 июня. Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, в ходе которого погиб рабочий под гусеницами бульдозера.

Трагический инцидент произошел в Лискинском районе, на площадке «Песчаный карьер».

По данным следствия, начальник предприятия попросил 61-летнего сторожа проверить уровень технических жидкостей в бульдозере. В итоге пожилой мужчина попал под гусеницы машины и погиб.

Государственная инспекция труда в Воронежской области провела расследование несчастного случая. Выяснилось, что в обязанности сторожа не входило выполнение работ по техническому обслуживанию бульдозера. Возбуждено уголовное дело.

Молодой рабочий ранее погиб при падении монтажной корзины под Новосибирском. Он сорвался с автовышки с телескопической стрелой во время спиливания деревьев по заказу администрации.