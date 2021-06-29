Депутаты Словакии намерены вынести вотум недоверия вице-премьеру Матовичу

Братислава, 29 июня. Парламент Словакии рассматривает вопрос о вынесении вотума недоверия вице-премьеру и министру финансов республики Игору Матовичу.

Соответствующую инициативу подняли на внеочередном заседании законодательного органа. Инициаторами стали социал-демократы. Политики обвиняют Матовича в закупке российской вакцины «Спутник V», срок годности которой закончится в июле. Инцидент принесет ущерб Словакии в размере 20 млн долларов.

Заседание парламентариев началось в 20:00 по московскому времени. Предполагается, что решение о вынесении вотума недоверия могут принять 30 июня.

Стоит отметить, что вакцинация в Словакии началась 7 июня. Власти страны планировали начать прививочную кампанию с северной части страны.