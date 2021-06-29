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Тело девушки с ранами на шее нашли в самарской квартире

Происшествия
Тело девушки с ранами на шее нашли в самарской квартире
murmansk.sledcom.ru  /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

Самара, 29 июня. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 22-летней женщины с колото-резаными ранами на горле.

Свидетели обратились в полицию после того, как местные жители обнаружили труп в одном из жилых строений, расположенных на Ново-Садовой улице. Прибывшие на место происшествия криминалисты сделали предположение, что перед смертью женщина пыталась оказать сопротивление. Позднее стало известно, что к гибели гражданки причастен ее новый знакомый, с которым та познакомилась в социальных сетях.

Вскоре предполагаемого преступника удалось задержать. Мужчина полностью признал вину на допросе. Следователи возбудили против злоумышленника уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Информация о мотивах злоумышленника пока отсутствует. В скором времени фигуранту изберут меру пресечения.

Житель Ростовской области поссорился с женой, схватил за кухонный нож и убил супругу. Позже гражданин сдался полицейским.

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