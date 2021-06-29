Сын Авербуха показал, как проводит вечер в компании отца и беременной Арзамасовой

Москва, 29 июня. Сын фигуриста и продюсера собственного ледового шоу Ильи Авербуха Мартин продемонстрировал, как проводит вечер с отцом и его беременной супругой, актрисой Лизой Арзамасовой.

Авербух-младший поделился кадрами с ожидающей прибавления мачехой в Instagram Stories. Сын фигуриста снял, как звезда «Папиных дочек» лежит на диване в домашнем образе. Актриса смеялась, закрывала лицо руками и просила не снимать ее.

«Лиз, может, встанешь?» — обратился юноша к супруге отца.

Затем сын Авербуха перевел камеру на фигуриста, который в этот момент что-то делал на кухне. После Мартин Авербух показал, как они с отцом и его женой смотрят игру 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Франции.

«Папа болеет за Швейцарию», — рассказал сын продюсера ледового шоу.

Авербуха ждало радостное событие — команда, которую он поддерживал, выиграла. После основного времени и двух добавочных таймов счет оставался равным, но в итоге Швейцария вырвала победу благодаря серии пенальти.

Мартин Авербух — сын фигуриста от коллеги и экс-супруги Ирины Лобачевой. После развода родителей юноша живет с отцом. Для Арзамасовой будущий ребенок станет первенцем. Актриса признавалась, что вскоре после появления малыша на свет вернется в театр.