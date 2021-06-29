Гол Стерлинга принес Англии победу над Германией в матче 1/8 финала Евро-2020

Лондон, 29 июня. Сборная Англии одержала победу над Германией в матче плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Седьмой матч 1/8 финала Евро-2020 завершился на лондонском стадионе «Уэмбли». Сборная Англии обыграла Германию и вышла в четвертьфинал континентального первенства. Первый мяч в этой встрече на 75-й минуте забил форвард Рахим Стерлинг, которому ассистировал защитник Люк Шоу. Незадолго до финального свистка нападающий Гарри Кейн увеличил преимущество команды Саутгейта.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с победителем матча Швеция — Украина. Эта встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы по футболу является португальская национальная команда, которая завершила выступление на турнире, уступив Бельгии.